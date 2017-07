Están llegando Versiones Feministas y ‘Gay Friendly’ de la Biblia

En la medida que la apostasía avanza entre los cristianos, nos llegan versiones de la Biblia que modifican el mensaje originario, en el que Dios se da a conocer hace 6 mil años, reescribiendo políticamente algunos pasajes para que sean una plataforma usable por el lobby de feministas y gays.

No sólo Dios inspira la Biblia, ahora ya hay versiones bíblicas gay friendely, donde se cambia la redacción de pasajes considerados ofensivos para los gays, y biblias feministas, algunas de las cuales consideran a Jesús como un feminista.

También los alemanes están experimentando con una Biblia en sistema wiki, la Volxsbibel, donde se actualiza la redacción de la Biblia al lenguaje contemporáneo de los jóvenes, por ejemplo no se multiplican panes sino hamburguesas y Jesús habla en lenguaje adolescente con expresiones como “cool” o “fashion”.

LA BIBLIA FEMINISTA LIGHT “EN UN LENGUAJE MÁS JUSTO”

La Biblia en un Lenguaje más Justo (“Bibel in gerechter Sprache”) se lanzó en el 2006 y fue realizada por teólogos de la Iglesia Evangélica alemana, que querían más “justicia de género y sensibilidad para el diálogo judeocristiano”.

Esta versión insinúa la sospecha de que la palabra de Dios, transmitida a los hombres y a las mujeres a través de terceros, fue manipulada por traductores con un sesgo machista, propio de las sociedades en que estos vivían.

Ahora, 42 mujeres y 10 hombres tradujeron pasajes de la Biblia a partir del hebreo y del griego, adaptando las expresiones originales a una visión más “actual” de lo que representan Dios o el Espíritu Santo.

Se trata de una versión políticamente correcta del Texto Sagrado, en la que Dios puede ser “la Eterna” y se habla de “nuestra Madre y nuestro Padre que están en los Cielos”.

Esto no es ninguna novedad, porque el efímero papa Juan Pablo I había dicho en 1978 que Dios era “Padre y Madre”, y Benedicto XVI dijo en el 2007 que “Dios no es ni hombre ni mujer, es Dios, creador del hombre y de la mujer”.

Pero estas feministas van más allá y dicen que

“Si usted como mujer quiere sentirse incluida en la Biblia, si usted ya no quiere llamar “Señor” a Dios, si usted quiere trabajar con una traducción que intenta ser justa con los géneros y renunciar a las interpretaciones anti-judaicas, ésta es su Biblia”, afirma el texto de promoción de la Biblia…, que ya agotó 20 mil ejemplares y va por la segunda edición.

Para el lector, lo más extraño es tal vez que el texto utiliza distintos términos para llamar a Dios: El, Ella, la Eterna, el Eterno, la Viviente, Adonai… Aparecen apóstolas, fariseas, diaconisas y profetisas.

La nueva versión del Padrenuestro dice:

“Tú, Dios, eres nuestro Padre y Madre en el Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu mundo justo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo…”.

La teóloga Claudia Janssen tradujo, por ejemplo, la Epístola de San Pablo a los romanos y en el capítulo 12:9-12 dice:

“Ámense de corazón como hermanos y hermanas y supérense a ustedes mismos en este aspecto, demostrando respeto mutuo. No ahorren en entusiasmo, déjense encender por la fuerza del espíritu respetándose mutuamente y juéguense por la Viviente. Alégrense, porque tienen esperanza. Aguanten la necesidad y no dejen de rezar. Compartan lo que tienen con hermanas y hermanos santos”.

En este caso, aparece hermanas y hermanos (en alemán una sola palabra, Geschwister) y “la Viviente” (en alemán die Lebendige), en vez de “El Señor”. En otros pasajes se suplanta al hijo por una palabra neutra en alemán (das Kind), que señala tanto al hijo varón como a la hija mujer.

Además, en vez de siervos, se habla de “trabajadores esclavos”, de “desocupados” y también de “esclavas sexuales”.

En una entrevista con la versión online de la revista Spiegel, la teóloga Janssen se defendió de quienes la acusan de tergiversar la historia queriendo “feminizar” la Roma patriarcal.

“Sólo escribimos la forma masculina cuando hay pruebas definitivas de que no había mujeres”, declaró Janssen.

En el caso de las Cartas de San Pablo, asegura que

“el apóstol utiliza la expresión adelphoi, que puede referirse a hombres y mujeres. San Pablo hace una lista de saludos y menciona los nombres de muchas mujeres”.

“Que Pablo haya sido despectivo con las mujeres para mí no es un hecho histórico”, advierte Janssen.

Y explica que

“llamar a Dios “la Viviente” no es una contradicción, porque San Pablo no pensaba en Dios como hombre sino que simplemente lo llamaba con palabras masculinas”.

“Lutero no se habría alegrado para nada con esta Biblia”, concluyó el diario Frankfurter Allgemeine.

“Los protestantes se hicieron grandes porque no aceptaron todo lo que decía el Papa. Ya es hora de sacudir el polvo a la Biblia de Lutero”, consideró en cambio el diario Evangelische Sonntagszeitung.

“La pregunta es si esta Biblia… quedará en divertimento académico o si será una Biblia popular que pueda sobrevivir junto a la de Lutero”, agrega el diario evangélico.















UNA BIBLIA NORTEAMERICANA MÁS FEMINISTA AÚN

El sitio Voces Silenciosas (Silent Voices en inglés) hay algo más radical aún.

La autora dice que siendo la Biblia cristiana el texto más requerido en el mundo; apreciada por miles de millones y el centro de la tradición religiosa y comunitaria, hace que los hombres encuentren su género reflejado a través de personajes con quienes pueden relacionarse, pero ahora

“La Biblia Silent Voices es un proyecto que ofrece la misma experiencia a mil millones mujeres cristianas”.

“La Biblia Silent Voices es la Santa Biblia Cristiana con el sexo de cada personaje intercambiado – incluyendo a Dios. Los papeles masculinos están interpretados por mujeres, y los roles femeninos son interpretados por hombres, incluso en las circunstancias específicas de género (como la reproducción)”.

“Habrá alguna disonancia mientras usted lee acerca de los hombres dar a luz y las mujeres “derramando su semilla”. También he dejado todos los nombres de los personajes igual con algunas excepciones: el rey David es la Reina Davina, y el profeta Samuel que ahora es Samantha”.

“Dios ya se conoce con cualidades femeninas en la Biblia. Este proyecto sólo cambia la percepción del género de Dios por defecto”.

Y se pregunta ¿esto es un insulto a Dios?, contestando

“La Biblia Silent Voices no es un insulto a Dios, es una teología experiencial. Cuando usted la lee tendrá una opinión sobre cómo esta Biblia difiere de lo que ha leído antes. El desafío para los lectores es prestar atención a sus propios sentimientos de malestar o enojo (así como de alegría o agradecimiento). Si las historias y los personajes de la Biblia parecen menos valiosos cuando son femeninos, es porque valoramos más a lo masculino que a lo femenino. Y la creencia de que una mujer es menor es un insulto a Dios”.

TRES EJEMPLOS

El lector podrá leer toda la Biblia en el sitio, y como ejemplo aquí copio tres pasajes bien conocidos.

LUCAS 1:26-33 LA ANUNCIACIÓN

Al sexto mes, la ángel Gabriel fue enviada por la Diosa a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a un virgen comprometido para casarse con una mujer que se llamaba Josephine, de la casa de Davina. El nombre del virgen era María.

Habiendo entrado, la ángel le dijo: “¡Salve, muy favorecido! ¡La Domina está contigo. Bendito tú entre los hombres!”

Pero cuando él la vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta.

La ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz una hija, y la pondrás por nombre Jesús. Ella será grande, y será llamada la Hija de la Altísima. La Domina le dará el trono de su madre, Davina, y ella reinará sobre la casa de Jacoba siempre. No habrá fin para su Reino”.

LUCAS 2:1-7 EL NACIMIENTO DE JESÚS

Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de Cesara Augusta ordenando que toda la tierra fuese empadronada. Este fue el primer censo hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. Todos iban a ser empadronados, cada uno a su propia ciudad.

Josephine subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de Davina, que se llama Belén, porque ella era de la casa y familia de Davina; para inscribirse a sí misma con María, con quien estaba comprometida para casarse y estaba embarazado.

Y aconteció que estando ellos allí, había llegado el día para que diera a luz. Él dio a luz a su primera hija, y la envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada.

LUCAS 15:1-10

Ahora todos los publicanos y pecadores se acercaban a ella para oírla. Las fariseas y las escribas murmuraban, diciendo: “Esta mujer recibe a los pecadores y come con ellos.”

Ella les dijo esta parábola.

“¿Quién de ustedes, las mujeres, si tuviera cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla?

Cuando la encuentra, ella la lleva sobre sus hombros gozosa.

Cuando llega a casa, reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: “Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido”















Os digo que así habrá más gozo en el cielo por una pecadora que se arrepiente, que por noventa y nueve justas que no necesitan de arrepentimiento.

¿Qué hombre, si él tenía diez dracmas, y pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta que lo encuentra?

Cuando lo encuentra, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: “Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido”.

Aún así, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador arrepentido.

LA BIBLIA PROTESTANTE GAY FRIENDLY

Una de las versiones de la Biblia que utilizan mayormente los protestantes es la edición Queen James, que en español es conocida como Reina Valera. Y en el 2012 apareció una versión Gay Friendly, en que algunos editores y traductores anónimos han reinterpretado las Escrituras para crear una nueva traducción – “la Reina Valera” – que es favorable a los gays y las lesbianas, reescribiendo 9 versículos.

A primera vista es difícil saber quién está detrás de la publicación (el editor del libro en Amazon aparece como “Queen James”), ya que no hay organización abiertamente mencionada en la sitio web que está promocionando la alternativa bíblica.

Los editores, aunque sin nombre, son audaces en la explicación de su intrigante proyecto.

“La Reina Valera resuelve algunas interpretaciones homofóbicas de la Biblia, pero la Biblia está todavía llena de desigualdades e incluso contradicciones que no hemos abordado”, han dicho los anónimos productores

“La Biblia no es perfecta, incluida ésta. Queríamos hacer un libro lleno de la palabra de Dios pero que nadie pueda usar para condenar incorrectamente a los hijos LGBT de Dios, y lo hemos conseguido”.

Los editores afirman que la palabra “homosexual” no fue colocada en el libro sagrado hasta 1946. Su nueva versión es supuestamente más pura – obviamente en su opinión – de las Escrituras (aunque las referencias a la atracción homosexual estaban claramente en la Biblia desde su creación).

Teniendo en cuenta los nueve versos que se citan con mayor frecuencia en los argumentos en contra de la homosexualidad y la atracción hacia el mismo sexo, los editores los enmendaron “de una manera que las interpretaciones homofóbicas sean imposibles”.

¿Por qué eligieron “Queen James”?. De acuerdo a quienes están detrás de esta nueva publicación, el rey Jacobo I, el hombre detrás de la traducción de la Biblia, era un bisexual (un hecho que es históricamente discutible), y al respecto los productores de la nueva biblia dicen:

“Es comúnmente conocido por los biógrafos, pero a menudo sorprendente para la mayoría de los cristianos, que el rey Jacobo I era un bisexual bien conocido. A pesar de que se casó con una mujer, sus relaciones homosexuales eran tan conocidas que entre algunos de sus amigos y de la corte, le conocían como ‘la Reina Jacoba’. Esta es una deuda con él y un honor que usemos el nombre de la Reina Valera así”.

Entre los versos que ellos cambiaron está el Génesis 19:5. Originalmente la lectura decía

“Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Tráelos a nosotros, para que los conozcamos”

La modificación dice:

“Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para nosotros, para que podamos violarlos y humillarlos”.

La justificación de este cambio, tal como lo describen los editores de la Biblia es:

“Estamos del lado de la mayoría de los estudiosos de la Biblia que entienden la historia de Sodoma y Gomorra es acerca de la intimidación a los extraños. Los extraños no eran bien tratados o bien considerados al momento de la Biblia (de ahí que gran parte de la Palabra insta al amor y la aceptación de los demás).

Sabemos que Lot pide que los hombres que no “conocen” (ángeles de maldad) no hagan tal maldad (Génesis 19:7), es decir, “brutalidad”, lo que entendemos que significa “violación”. Sabemos por Levítico que no es permitido tener relaciones sexuales con un animal, y los ángeles no son humanos. Además, el pasaje menciona a los hombres de la ciudad; obviamente las mujeres y los niños no van a ser invitados a una violación pública, pero sabemos que había mujeres y niños de Sodoma porque Lot tuvo hijas. Las violaciones como éstas son comunes entre los hombres en prisión, no son actos sexuales, son actos de poder dominante”.

En cuanto a Levítico 20:13, que dice:

“Si un hombre se acuesta con varón como con una mujer, ambos han cometido una abominación, se le dará muerte; su sangre será sobre ellos”.

La Versión Reina Valera gay friendly dice:

“Si un hombre también se acuesta con varón en el templo de Moloch, como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una abominación, se le dará muerte; su sangre será sobre ellos”.

Y el cambio en Corintios 6: 9, donde decía:

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis: ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones.

Y fue cambiado en la Biblia gay friendly a:

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis: ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los moralmente débiles, ni los promiscuos”.

Los textos modificados son: Génesis 19:5, Levítico 18:22, Levítico 20:13,Romanos 1:26, Romanos 1:27, 1 Corintios 6:9, 1 Corintios 6:10, 1 Timoteo 1:10, Judas 1:7. Mira aquí los cambios.

LOS ERRORES APÓSTATAS

Más allá que para algunos resulten una tontería estos experimentos y seguramente no prosperarán, es de hacer notar que se inscriben dentro de la tendencia “modernista” de quitarle al cristianismo su base sobrenatural, aunque de una manera mucho más radical que otros lo hacen dentro de la Iglesia y pasan más o menos desapercibidos, cuando ponen en duda la historicidad de Jesús, la realización de milagros, la transustanciación de la hostia y el vino en la carne y sangre de Jesús, reduciendo la misa a un compartir una cena comunitaria, etc.

Los errores que podemos enumerar de este experimento feminista y gay son:

Desconoce el hecho histórico de la existencia de Jesús , en la medida que reniega que hubo un hombre llamado Jesús que vivió en Galilea hace 2000 años; y es más, desconoce todos los hechos históricos porque en la época en que se dieron estos acontecimientos era imposible socialmente que una mujer o un gay hubiera hecho lo que hizo Jesús.

Reniega de la historia de la salvación , en la medida que no reconoce como Dios fue obrando a través de personajes concretos, hombres y mujeres concretos, haciendo actos concretos, como está escrito en el Antiguo y el Nuevo testamento.

Transforma la Biblia, Dios hablándole a la humanidad, en una filosofía de los asuntos humanos , una especie de autoayuda para identificarse, en lugar de considerarla un relato de cómo Dios ha actuado para nuestra salvación.

Tergiversa la ley natural que Dios ha querido cumplir, porque si Dios lo hubiera querido, habría hecho nacer a Jesús de un hombre, pero no violó esa ley natural y lo hizo nacer como nacen todos los seres humanos. Del mismo modo la Biblia habría dicho que Jesús era gay como algunos homosexuales extremistas afirman.

En fin, cada lector podrá agregar más errores de estas Biblias, abajo hay un lugar para comentarios.

